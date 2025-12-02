Encontro define futuras estações de trem que vai ligar a Serra Gaúcha

Ocorreu nesta terça-feira (2) o primeiro encontro dos prefeitos das cidades que integram o projeto do Trem Regional da Serra Gaúcha. O encontro aconteceu no Auditório Onix, em Caxias do Sul, e teve como pauta principal a definição da localização das 16 estações previstas para a linha e a apresentação dos modelos arquitetônicos das estações modulares.

A reunião teve como objetivo abordar temas estratégicos para o avanço do projeto e alinhar as decisões que contribuirão para a integração regional e o desenvolvimento sustentável da Serra Gaúcha. Na ocasião, os prefeitos receberam atualizações técnicas sobre o andamento dos estudos e as etapas previstas para a implementação do projeto, que é considerado um dos mais importantes para a mobilidade e o turismo da região. Representantes das cidades envolvidas destacaram a relevância da definição das estações para garantir conectividade, fluxo adequado de passageiros e fortalecimento econômico dos Municípios atendidos.

O encontro encerrou com a definição dos próximos passos e o compromisso dos gestores municipais em seguir trabalhando de forma conjunta para que o Trem Regional da Serra Gaúcha se torne uma realidade, promovendo mobilidade eficiente, turismo qualificado e mais desenvolvimento para toda a região.

O Trem Regional da Serra Gaúcha, liderado pelo CEO Arnildo Schildt, prevê o transporte de cargas e passageiros em um trajeto que conectará 14 municípios: Nova Petrópolis, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Garibaldi, Flores da Cunha, Carlos Barbosa e Vacaria.

Com investimento estimado em R$ 10 bilhões, o projeto contempla a implantação de estações nestas cidades. Segundo os organizadores, a iniciativa poderá representar um marco logístico e turístico para a região, impulsionando a integração entre cidades e fortalecendo a economia local.