IFSul confirma a instalação de um campus na cidade de Triunfo

A deputada Patrícia Alba (MDB), presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, reuniu-se com o ministro Camilo Santana, da Educação, que aprovou a instalação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) em Triunfo. A pauta, que tem mobilizado a prefeitura, a Câmara de Triunfo e a comunidade, foi apoiada por Patrícia para fazer avançar o projeto.

“Estamos muito felizes com a notícia e esperamos que a estrutura esteja recebendo alunos em pouco tempo. Nós acolhemos esse projeto na Comissão de Educação e estamos trabalhando junto com a administração municipal em favor desse projeto. O movimento da sociedade civil foi muito organizado e bem articulado”, destacou Patrícia, lembrando que o campus vai beneficiar também as regiões Carbonífera e do Vale do Caí.

A proposta de instalação do campus de Triunfo vem sendo articulada desde o início deste ano por lideranças políticas e educacionais da região. A estrutura física para receber a instituição já está pronta. Como contrapartida, a administração municipal ofereceu a Escola Técnica Municipal Farroupilha, que fica na área central do município.

A estrutura tem cerca de 2.215 metros quadrados distribuídos em dois pavimentos, com salas de aula, laboratórios para Química, Física e Biologia, biblioteca, refeitório, cozinha, sala de professores, setores administrativos e uma quadra poliesportiva coberta. O IFsul irá apoiar as próximas etapas para que o espaço entre em operação ainda em 2026.