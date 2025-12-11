Pista de patinação a céu aberto será inaugurada em parque de Lajeado

A prefeitura de Lajeado inaugura na terça-feira (16), às 19h30, uma das primeiras pistas de patinação a céu aberto com medidas oficiais do Rio Grande do Sul. A estrutura está localizada no Parque Ardy Storck, que interliga os Parques Ney Santos Arruda e o do Engenho, às margens da avenida Décio Martins Costa com a rua Bento Rosa, no bairro Hidráulica. Após o ato de inauguração ocorre o espetáculo de patinação artística “Sonho de Natal”, que marca a abertura do novo espaço.

Com 25x50 metros, conforme padrões da Federação Gaúcha de Patinagem (FGP), a pista foi construída em concreto armado, permitindo o uso das rodas dos patins. O local conta com corrimãos de apoio, iluminação, bancos e arquibancada, oferecendo estrutura completa para atletas e público.

O piso de concreto armado foi estendido para além do cercado da pista, criando uma área destinada aos iniciantes e ao preparo dos patinadores. O espaço também conta com bancos para a colocação dos patins.

A nova pista integra mais uma etapa do Parque Linear Engenho, que está recebendo áreas de esporte, lazer e paisagismo. O parque já conta com quadras de areia para vôlei, beach tennis, basquete com tamanho oficial e 3x3 e a pista de Skate.

Conforme a prefeita Gláucia Schumacher, a ideia do parque linear surgiu como uma forma de dar uma utilização saudável a um espaço alagável e não aproveitado. “Todos os espaços do parque linear foram planejados para incentivar o esporte, o lazer e a convivência”, destaca a prefeita.