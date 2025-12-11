Granpal Summit discute a inovação no setor público do RS

Para marcar os 40 anos de fundação, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) promove um grande encontro para refletir sobre soluções inovadoras e tecnológicas para o setor público para o Estado. O Granpal Summit, que acontece no dia 12 de dezembro no Espaço Guahyba, no Quarto Distrito, irá receber as principais lideranças dos executivos municipais da região reunindo um contingente de 1 mil servidores e especialistas de inovação e tecnologia.

Contanto com a presença de gestores e representantes dos 27 municípios gaúchos, as atividades diversificadas contarão com palestras temáticas, exposições de empresas, novos produtos ligados a gestão pública além de um espaço de networking para empresas e gestores. A abertura do evento será às 9h da manhã com presença esperada do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério; o prefeito de Taquari e presidente da Granpal André Brito; o prefeito de Guaíba e presidente do Consórcio Granpal, Marcelo Maranata e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

Entre os convidados confirmados dos fóruns ao longo do dia estão o CEO da empresa da área de educação GetEdu, Daniel Garrido, que será o painelista do evento Educação STEAM: Construindo os Profissionais do Amanhã, a partir das 14h30. O fundador e presidente das Farmácias São João, Pedro Brair e o diretor do Grupo Maristas, Ricardo Tavares também serão painelistas a partir das 15h30 em um debate sobre a mentalidade empreendedora e as organizações públicas.

Entre as atrações o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Edson Brum juntamente com o controlador geral do município de São Paulo, Daniel Falcão serão palestrantes sobre o diálogo com os tribunais de contas. Além destes, serão diversos outros palestrantes e painelistas que estarão presentes ao longo do dia.