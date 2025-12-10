Atingido em 2024 pela enchente, hospital de Sinimbu recebe equipamentos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, entregou na quarta-feira (10) novos equipamentos ao Hospital Beneficente de Sinimbu. Os materiais foram viabilizados por repasse emergencial de R$ 750 mil destinado à instituição devido aos danos causados pela enxurrada de 30 de abril de 2024, que atingiu áreas essenciais como cozinha, padaria, lavanderia, gerador de energia, rede de oxigênio e sistemas elétricos e de internet.

Entre os itens adquiridos estão lavadoras de roupa, calandra, lavadora extratora, secadora, computadores para os setores de internação e pronto atendimento, camas hospitalares infantis, poltronas para acompanhantes pediátricos, lavadora ultrassônica para o centro de material e esterilização (CME), aparelhos de ar-condicionado para internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS), um novo aparelho de raio-x e monitores multiparâmetros para o centro cirúrgico.

Além disso, foram realizadas manutenções na rede de oxigênio, reformas de pisos e reestruturação das redes elétrica e hidráulica, além da compra de medicamentos e gêneros alimentícios.

A diretora administrativa da instituição, Rosane Kanitz, também ressaltou a importância do repasse. “Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos no ano passado, conseguimos dar a volta por cima”, relatou. Segundo ela, os novos equipamentos vão melhorar a qualidade do atendimento. “Esse recurso foi muito bem aproveitado, e com o novo aparelho de raio-x, vamos qualificar o atendimento da comunidade”, concluiu.