Hospital de Gramado receberá R$ 3,8 milhões do governo estadual

O governo do Estado formalizou, nesta segunda-feira (8), a destinação de R$ 3,8 milhões para o Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado. As portarias que autorizam o investimento foram assinadas pela secretária da Saúde, Arita Bergmann. Os recursos serão aplicados na construção de quatro salas no bloco cirúrgico e na implementação do serviço de hemodiálise, que não é oferecido no município atualmente.

O Hospital Arcanjo São Miguel é um hospital geral de médio porte, referência em áreas como traumato-ortopedia e na linha de cuidados para acidente vascular cerebral (AVC). Em 2024, a prefeitura de Gramado concluiu a compra da instituição e selecionou o Grupo Ana Nery para a gestão dele.

“Com esse investimento, a qualidade do serviço oferecido pelo hospital muda de nível e irá garantir melhor atendimento para o público da região”, apontou o diretor administrativo do hospital, Luciano Gonçalves.

Além das portarias assinadas nesta segunda-feira, o Hospital Arcanjo São Miguel recebeu do Estado um investimento de R$ 1,07 milhão para a compra de microscópio cirúrgico. O investimento total do governo na instituição soma R$ 4,89 milhões.