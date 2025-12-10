Mônica Beatriz Mattia volta a presidir o Corede Serra em 2026

Presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra) em duas gestões, a economista Mônica Beatriz Mattia está de volta ao cargo. Ela foi aclamada pela comunidade regional em assembleia geral ordinária para dirigir o órgão para o biênio 2026/2027. Junto com ela, também foi empossada a diretoria executiva que assumirá a gestão do Corede Serra a partir do próximo ano, bem como os membros do conselho fiscal.

A presidente eleita assumiu o comando da entidade anunciando que sua terceira – e última – gestão será marcada pela integração institucional, pelo planejamento regional qualificado e pelo uso estratégico de dados e inteligência artificial para orientar políticas públicas. Ao destacar que o Corede Serra representa a terceira região do Rio Grande do Sul em arrecadação de ICMS, com R$ 4,7 bilhões, Mônica afirmou que a força econômica e institucional da Serra ainda não se traduz na articulação necessária entre prefeituras, setores produtivos e entidades regionais. “Somos uma das regiões mais desenvolvidas do Estado, mas ainda trabalhamos de forma fragmentada. É hora de construir uma ação coletiva permanente”, declarou Monica, que foi presidente do Corede Serra entre 2020 e 2023.

Entre os eixos prioritários, a presidente ressaltou a retomada de debates regionais estruturantes, indo além das discussões restritas à consulta popular. Para isso, apresentou uma série de comissões temáticas que atuarão em frentes consideradas essenciais para o futuro da região. Uma delas, dedicada à Avaliação de Indicadores de Desenvolvimento com uso de Inteligência Artificial, buscará transformar o grande volume de dados disponíveis em saúde, educação e economia em ferramentas práticas para gestores públicos.