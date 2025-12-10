Rio Grande prepara reforço estrutural e cultural para o veraneio

Com uma das temporadas mais movimentadas dos últimos anos à vista, o município de Rio Grande se organiza para receber um alto fluxo de visitantes e veranistas no balneário Cassino. A expectativa é confirmada pelo secretário adjunto de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar, Dado Moraes, que descreve o verão como um período em que a população praticamente quadruplica. “No verão, ela passa de 50 mil pessoas para 200 mil, numa média de final de semana”, afirmou.
Segundo Moraes, o Cassino vem, ao longo dos anos, se consolidando como um destino balneário regional, atraindo um público oriundo principalmente de Bagé, na região da Campanha, além de Santa Maria e Pelotas. “Eles têm casa aqui no Cassino, fazem parte da nossa comunidade”, destaca.
Para receber esse público, a administração municipal estruturou um calendário robusto de atividades, reforçado por parcerias públicas e privadas. Entre as atrações listadas pelos secretários durante coletiva, estão o Ondas de Natal, o show de chegada do Papai Noel, o Réveillon, que terá a apresentação da cantora Sandra de Sá, e quatro dias de programação musical, além de eventos culturais, atividades no Campo do Praião, o Verão Cultural do Sesc, o Motofest e a Festa de Iemanjá. O encerramento ocorre com o Carnaval, considerado um dos maiores realizados no Sul do RS. “São em torno de 32 a 34 blocos, numa média de 3 a 4 mil pessoas cada um”, reforçou Moraes.
Além da agenda cultural, a prefeitura afirma que todas as secretarias integram o planejamento para o veraneio, em especial por meio da “Matriz Cassino”. O trabalho envolve reforço de serviços urbanos, drenagem, pavimentação e ações de iluminação — uma das novidades desta temporada. “Quem vier ao Cassino vai ter a surpresa de estar com a praia iluminada”, adiantou o secretário adjunto.
Também estão previstos novos banheiros públicos na Vila da Capilha, uma demanda histórica da comunidade, autorizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), incluindo módulos adaptados para pessoas com deficiência e estomizadas.
Na área de turismo e atendimento ao visitante, a prefeitura destaca ainda o Projeto Gastronomia do Cassino, desenvolvido em parceria com o Sebrae, Sicredi e o setor gastronômico, que reuniu consultorias especializadas e workshops de qualificação ao longo do ano. Em paralelo, ações esportivas devem intensificar o uso da orla, com o Estação Verão do Sesc e a ampliação de modalidades oferecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer.
O otimismo para o veraneio também se apoia no cenário econômico da região. Segundo Moraes, o retorno do Polo Naval e novos contratos assinados com a Transpetro atraíram investimentos e elevaram a visibilidade do município. “O Rio Grande hoje está na vitrine”, disse. Ele também aponta o trabalho conjunto com cidades da Costa Doce e da Costa do Mar como motor de integração turística, ampliando o raio de alcance dos atrativos.
Vila da Capilha consolida meio ambiente e história no Taim
Localidade às margens da Lagoa Mirim atrai visitantes com roteiros guiados, natureza preservada e patrimônio religioso restauradoHairton Cezar/Foto Clube Portoalegrense/Divulgação/Cidades
A cerca de 80 quilômetros do centro de Rio Grande, a Vila da Capilha se tornou uma das principais portas de entrada para a experiência ecológica do Taim. O vilarejo histórico, datado de 1777, combina a calmaria da Lagoa Mirim com a proximidade da Estação Ecológica do Taim, formando um dos cenários mais singulares do extremo Sul do Estado.
O educador ambiental e guia turístico William Silveira, que atua desde 2003 na região, destaca que o interesse crescente veio da demanda de visitantes da Estação Ecológica. Hoje, trilhas como a da Capilha e do Corredor do Tigre atraem entre 3 mil e 3,5 mil visitantes por ano.
Na Vila, o apelo principal está na praia de água doce, descrita pelo guia como um cenário único, e no pôr do sol às margens da lagoa. "Quem procura sossego, paz e calmaria encontra isso na Capilha", resume. A estrutura local inclui pousadas, campings e restaurantes que cresceram na última década acompanhando o aumento da procura.
A visita à capela de 1835, completamente restaurada, é parte central da experiência e também integra o turismo religioso, com missas campestres no último domingo de cada mês.
Os roteiros custam, em média, entre R$ 350 e R$ 400, variando conforme a demanda e o tempo de visitação. Mais informações e agendamentos podem ser encontrados no site (capilha.com.br)