Rio Grande prepara reforço estrutural e cultural para o veraneio

Com uma das temporadas mais movimentadas dos últimos anos à vista, o município de Rio Grande se organiza para receber um alto fluxo de visitantes e veranistas no balneário Cassino. A expectativa é confirmada pelo secretário adjunto de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar, Dado Moraes, que descreve o verão como um período em que a população praticamente quadruplica. “No verão, ela passa de 50 mil pessoas para 200 mil, numa média de final de semana”, afirmou.

Segundo Moraes, o Cassino vem, ao longo dos anos, se consolidando como um destino balneário regional, atraindo um público oriundo principalmente de Bagé, na região da Campanha, além de Santa Maria e Pelotas. “Eles têm casa aqui no Cassino, fazem parte da nossa comunidade”, destaca.

Para receber esse público, a administração municipal estruturou um calendário robusto de atividades, reforçado por parcerias públicas e privadas. Entre as atrações listadas pelos secretários durante coletiva, estão o Ondas de Natal, o show de chegada do Papai Noel, o Réveillon, que terá a apresentação da cantora Sandra de Sá, e quatro dias de programação musical, além de eventos culturais, atividades no Campo do Praião, o Verão Cultural do Sesc, o Motofest e a Festa de Iemanjá. O encerramento ocorre com o Carnaval, considerado um dos maiores realizados no Sul do RS. “São em torno de 32 a 34 blocos, numa média de 3 a 4 mil pessoas cada um”, reforçou Moraes.

Além da agenda cultural, a prefeitura afirma que todas as secretarias integram o planejamento para o veraneio, em especial por meio da “Matriz Cassino”. O trabalho envolve reforço de serviços urbanos, drenagem, pavimentação e ações de iluminação — uma das novidades desta temporada. “Quem vier ao Cassino vai ter a surpresa de estar com a praia iluminada”, adiantou o secretário adjunto.

Também estão previstos novos banheiros públicos na Vila da Capilha, uma demanda histórica da comunidade, autorizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), incluindo módulos adaptados para pessoas com deficiência e estomizadas.

Na área de turismo e atendimento ao visitante, a prefeitura destaca ainda o Projeto Gastronomia do Cassino, desenvolvido em parceria com o Sebrae, Sicredi e o setor gastronômico, que reuniu consultorias especializadas e workshops de qualificação ao longo do ano. Em paralelo, ações esportivas devem intensificar o uso da orla, com o Estação Verão do Sesc e a ampliação de modalidades oferecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer.