Novo restaurante promete alta gastronomia italiana no Centro de Gramado

Com um investimento de R$ 4 milhões, o Divino Italy anuncia a data de sua inauguração oficial na próxima semana. Após uma breve fase de soft open , o restaurante terá sua abertura oficial marcada para o dia 9 de dezembro . A partir do dia 10 de dezembro , a casa estará aberta ao público em geral. Nos primeiros meses o Divino Italy abrirá diariamente das 15h30 às 23h, e aos sábado (para o almoço), a partir das 11 horas.

Localizado em um ponto estratégico da a venida Borges de Medeiros, a principal do Centro de Gramado, o Divino Italy foi idealizado para ser um ícone. Com cerca de 400 m² e capacidade para 100 pessoas, o restaurante gerou 40 empregos diretos para sua operação.

O conceito aposta em uma gastronomia italiana contemporânea, com um cardápio 100% a la carte assinado pelos chefs Mateus Dal Moro e Cesar Augusto Chies , e pelo proprietário Valdemir Ecker , que inclui sua aclamada massa Carbonara entre os sucessos da casa.

Os chefs destacam que o objetivo é trazer o máximo de frescor e a qualidade da gastronomia simples italiana, com fortes referências e tendências das cozinhas de São Paulo . O cardápio privilegia a produção interna, com destaque para a massa fresca feita diariamente, usando farinhas e insumos premium para cada tipo de preparo. O protagonismo também é das pizzas napolitanas de longa fermentação.