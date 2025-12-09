Novo restaurante promete alta gastronomia italiana no Centro de Gramado

Com um investimento de R$ 4 milhões, o Divino Italy anuncia a data de sua inauguração oficial na próxima semana. Após uma breve fase de soft open, o restaurante terá sua abertura oficial marcada para o dia 9 de dezembro. A partir do dia 10 de dezembro, a casa estará aberta ao público em geral. Nos primeiros meses o Divino Italy abrirá diariamente das 15h30 às 23h, e aos sábado (para o almoço), a partir das 11 horas.
Localizado em um ponto estratégico da avenida Borges de Medeiros, a principal do Centro de Gramado, o Divino Italy foi idealizado para ser um ícone. Com cerca de 400 m² e capacidade para 100 pessoas, o restaurante gerou 40 empregos diretos para sua operação.
O conceito aposta em uma gastronomia italiana contemporânea, com um cardápio 100% a la carte assinado pelos chefs Mateus Dal Moro e Cesar Augusto Chies, e pelo proprietário Valdemir Ecker, que inclui sua aclamada massa Carbonara entre os sucessos da casa.
Os chefs destacam que o objetivo é trazer o máximo de frescor e a qualidade da gastronomia simples italiana, com fortes referências e tendências das cozinhas de São Paulo. O cardápio privilegia a produção interna, com destaque para a massa fresca feita diariamente, usando farinhas e insumos premium para cada tipo de preparo. O protagonismo também é das pizzas napolitanas de longa fermentação.
O bar, uma atração à parte, terá uma carta de vinhos com rótulos selecionados da Itália e América do Sul, além de drinks autorais e clássicos. A casa ainda terá o seu próprio rótulo de limoncello, um licor de limão, de produção exclusiva. Com a meta de receber de 200 a 300 pessoas clientes por dia, Valdemir Ecker afirma que o Divino Italy está pronto para "surpreender a Serra Gaúcha" com sua proposta de alta gastronomia italiana contemporânea.