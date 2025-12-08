Prefeitura e Caixa firmam contrato para 336 unidades habitacionais em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria oficializou, nesta segunda-feira (8), a assinatura em conjunto com a Caixa Econômica Federal (CEF) para a construção do Residencial Bom Viver, viabilizado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Ministério das Cidades. O ato confirma um investimento de R$ 35 milhões e é fruto de uma articulação iniciada pelo Executivo municipal ainda em 2023, quando foi solicitada a adesão para 500 unidades, sendo 336 contempladas nesta etapa.

Localizado na Perimetral Dom Ivo Lorscheiter, no bairro Divina Providência, o complexo contará, ao todo, com 336 unidades habitacionais. A execução será dividida entre duas empresas: ALM Engenharia e Construções Ltda, responsável pelos 176 apartamentos do Residencial Bom Viver (contrato assinado nesta segunda); e MGM Engenharia, responsável por outros 160 apartamentos do futuro Residencial Dom Ivo Lorscheiter (projeto em tramitação final na Caixa para liberação em breve). A previsão de conclusão e entrega do primeiro empreendimento habitacional, o Residencial Bom Viver, é de 18 meses.

Serão contempladas as pessoas incluídas no Cadastro Habitacional do município, que hoje conta com cerca de 3 mil inscritos. A prefeitura afirma que não é preciso correr para se inscrever agora, pois o processo de seleção das famílias beneficiadas só acontecerá quando as obras atingirem 50% de conclusão. Todo o processo será divulgado com transparência, seguindo critérios nacionais e municipais listados abaixo. Quem ainda não possui cadastro pode procurar a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária com calma, presencialmente ou pelos canais digitais.

“São famílias que deixarão de sonhar com a sua casa própria e viver a realidade de ter o seu lar próprio. A Prefeitura fez a sua parte, cedendo a área e garantindo o projeto. Vamos fazer estas entregas e continuar avançando, justamente para atender a quem mais precisa”, afirmou o prefeito Rodrigo Decimo.

Os documentos necessários para quem deseja se candidatar incluem dados básicos do grupo familiar, título de eleitor de Santa Maria, CPF, RG (do titular, filhos e cônjuge), comprovante de renda (limite de R$ 2.850,00), endereço e comprovantes para critérios específicos (como Bolsa Família ou CID para questões de saúde). Para novos cadastros, são pedidos documentos similares, incluindo carteira de trabalho. É necessário atender a critérios pré-estabelecidos para poder ser contemplado.