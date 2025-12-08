Fechamento de agência da Caixa em Pelotas gera preocupação

O Sindicato dos Bancários (Sindibancários) de Pelotas e Região esteve na Agência Princesa do Sul da Caixa Econômica Federal, localizada na rua General Neto, em Pelotas, cujo fechamento está marcado para o dia 30 de dezembro, para ouvir diretamente quem mais será afetado, além dos trabalhadores bancários e terceirizados: a população que utiliza diariamente o atendimento presencial. Ao longo da visita, os sindicalistas conversaram com dezenas de usuários, a maior parte deles idosos, que dependem da agência para resolver questões básicas do dia a dia.

Muitos relataram não ter familiaridade com canais digitais e sentiram medo de não conseguir realizar serviços essenciais, como saques, consultas de benefícios, movimentações simples de conta e atendimentos sociais, caso a unidade seja fechada. De acordo com os relatos dos clientes, a agência Princesa do Sul é vista como referência de atendimento social, especialmente para quem precisa resolver questões relacionadas a FGTS, seguro-desemprego, benefícios federais e serviços que envolvem numerário. A preocupação é de que o fechamento gere desassistência e sobrecarga nas demais unidades da cidade, que já operam no limite.

O diretor de Comunicação e Cultura do Sindicato, Lucas Cunha, reafirma a posição da entidade sindical. “A comunidade de Pelotas está se manifestando de forma clara e unificada: a população pede a reversão do fechamento da Agência Princesa do Sul”, aponta. Segundo a Caixa, os clientes da agência passarão a ser atendidos na rua Quinze de Novembro ou em agências lotéricas da cidade.