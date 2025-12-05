Porto Alegre,

Publicada em 05 de Dezembro de 2025 às 18:03

Gravataí lança site para venda de mais de 600 imóveis públicos

Segundo prefeito Luiz Zafallo, mais de 600 imóveis estarão disponíveis pelo site

Eduarda Luzia/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Em coletiva de imprensa, a prefeitura de Gravataí lançou uma plataforma para venda de mais de 600 imóveis públicos. Os bens ofertados em licitação podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendam a todos os requisitos de habilitação.

O acessos aos imóveis por meio do site (imoveis.gravatai.rs.gov.br), facilita a divulgação, além de sanar as dúvidas dos interessados. O novo processo também foi essencial para organização e o controle dessas áreas de forma interna. “A grande novidade é essa, ter controle de áreas públicas e abrir matrículas que nunca foram abertas no município. Já estamos estudando a situação de 40 novas áreas que, possivelmente, também entrarão no site para venda”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Bruno Palaver.
O prefeito Luiz Zaffalon explica que a venda das propriedades tem como objetivo impulsionar os investimentos no município e otimizar a gestão do patrimônio público. “Milhões de reais vêm para Gravataí com a venda desses espaços que estão parados e todo esse valor volta diretamente como forma de investimento na nossa infraestrutura”, complementa.

Durante a coletiva de imprensa, também foi divulgada a campanha IPTU 2026 de Gravataí. Desde o dia 1º de dezembro, os proprietários de imóveis em Gravataí já podem quitar em parcela única o IPTU referente ao exercício de 2026 com descontos.
Durante a nova campanha do IPTU, de acordo com o secretário municipal da Fazenda, Planejamento e Orçamento, Davi Keller Severgnini, a prefeitura estima arrecadar em torno de R$ 90 milhões. “Todo o valor arrecadado volta como investimento. No próximo dia 20, inauguramos o viaduto da avenida Centenário, uma obra realizada também com esse tipo de arrecadação”, prometeu.

