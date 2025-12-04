Com árvore de 42 metros, Novo Hamburgo inicia ações de Natal

A magia do Natal toma conta de Novo Hamburgo. Neste sábado (6), a partir das 20h, a Praça do Imigrante será palco de uma noite especial que promete emocionar a comunidade. O momento mais aguardado é o acendimento da maior árvore de Natal do Rio Grande do Sul — um imponente símbolo de 42 metros de altura, que iluminará um dos espaços mais queridos da cidade. A celebração contará ainda com novas surpresas preparadas especialmente para quem for prestigiar o evento.

Para completar o encanto da noite, os hamburguenses poderão desfrutar de um concerto da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH), que sobe ao palco às 21h acompanhada de quatro solistas. Juntos, eles prometem trazer ainda mais brilho, emoção e atmosfera natalina ao coração da cidade.

A programação artística e cultural do Natal Novo Hamburgo inicia na sexta-feira (5) e segue até o dia 21 de dezembro. As atividades ocorrem no Calçadão Osvaldo Cruz e no palco montado na Praça do Imigrante.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Novo Hamburgo, entidade proponente do evento, Leonardo Lessa, os espetáculos vão coroar o sucesso do Natal Novo Hamburgo 2025. “Esperamos sentir um pouco do verdadeiro espírito natalino — de magia e prosperidade —em um momento em que a nossa cidade estava tão carente de um evento com esse impacto”, analisa Lessa.