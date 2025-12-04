Hospital de Sapiranga inaugura novo centro para a oncologia

O Hospital Sapiranga realizou, nesta quinta-feira (4) a solenidade de inauguração do novo Centro de Oncologia, um espaço projetado para ampliar a capacidade de atendimento e qualificar ainda mais o cuidado a pacientes que necessitam de terapias oncológicas. O evento ocorreu na sede da casa de saúde.
O Centro de Oncologia e Terapias Assistidas foi estruturado para oferecer acolhimento, segurança e um ambiente adequado às necessidades dos pacientes. O espaço contará com dois consultórios destinados a diferentes especialidades médicas — entre elas oncologia clínica, cirurgia oncológica, mastologia — além de uma área de infusão equipada com cinco poltronas para aplicações de curta duração e um leito para infusões prolongadas.
O local concentrará também o atendimento de terapias assistidas para infusões não oncológicas, substituindo e ampliando as funções do antigo Centro de Infusão. A inauguração representa um passo estratégico do Hospital Sapiranga na consolidação de sua estrutura assistencial, alinhada às diretrizes do projeto Hospital Sapiranga 2030, que prioriza inovação, humanização e excelência clínica. A solenidade contará com a presença de autoridades, profissionais da saúde e convidados.