Festival une jazz e vinho em Bento Gonçalves neste fim de semana

Neste fim de semana ocorre a quarta edição do Bento Jazz & Wine Festival, evento reconhecido pelo Prêmio Profissionais da Música 2023 como melhor festival de música instrumental do Brasil. Neste ano, o Festival acontece nos dias 6 (sábado) e 7 (domingo) de dezembro, a partir das 16 horas, na Praça São Bento, também conhecida como Praça da Igreja da Pipa, reunindo música, arte e cultura. O evento é aberto ao público e gratuito.

Com o tema “Conexões em Expansão”, o Festival traz uma diversidade instigante de sonoridades ligadas ao Jazz, que vai do som do Blues de New Orleans, ao jazz clássico de standards e a música gaúcha tradicional instrumental, passando pela música instrumental brasileira e o rap. Esta programação inclui apresentações musicais de Atairū, Adriana de Los Santos, Rafael Teclas e BRazznRAP, no sábado, e O Som do Vento, Luciano Leães, Mari Kerber Trio e Felipe Coelho Trio no domingo.

O evento busca também conectar essas duas culturas, a da música e a do vinho, de forma orgânica, com a presença de diversas vinícolas, oferecendo ao público o melhor do vinho gaúcho. Paralelamente, serão promovidas duas master classes com os músicos Alex Zanotelli e Uiliam Michelon, e dois debates para analisar e discutir o mercado cultural e os mecanismos de fomento e os desafios e oportunidades no ensino da música na atualidade. Todas as ações podem ser acompanhadas pelas redes sociais do projeto (@bentojazzwine).