Ligação entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul será pavimentada

O prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Michaelsen, assinou o Termo de Convênio com o governo do Estado para o repasse de R$ 17,2 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para a execução das obras de construção da via alternativa à BR-116. A estrada municipal, que será denominada Caminho Pomerano, soluciona um problema crítico de mobilidade entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. A previsão de inauguração da via alternativa é o segundo semestre de 2026.

O projeto mobilizou o poder público de Nova Petrópolis, entidades representativas e a iniciativa privada em uma união de esforços para realização desta obra, que é considerada prioridade para o município.

Uma parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Petrópolis (CDL) foi firmada através lei e autoriza o município de Nova Petrópolis a receber em doação a prestação de serviços para a abertura de via alternativa de trânsito pela localidade de São José do Caí. Estão elencados serviços de trator esteira, retroescavadeira, rolo compressor, rompedor, caminhões e máquinas congêneres; serviços técnicos de engenharia, topografia, geologia, biologia e avaliação de resíduos; serviços de corte e remoção de vegetação, e serviços de detonação.