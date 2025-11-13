Rio Grande discutirá com o Daer medidas preventivas em meio à duplicação da ERS-734

A prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, deve se reunir na próxima semana com o superintendente regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Jorge Oleques, para definir ações imediatas voltadas à segurança de pedestres na ERS-734, via que liga o centro do município ao balneário Cassino. O encontro ocorre em meio à preocupação com o aumento do tráfego durante o verão e aos atrasos na duplicação da estrada, cuja conclusão agora está prevista para junho de 2026.

De acordo com a prefeita, o principal foco da reunião será avaliar medidas preventivas que possam ser implementadas antes da temporada de veraneio. “A maior preocupação hoje é a segurança dos pedestres. Precisamos discutir com o Daer o que cada um pode fazer de forma imediata para garantir mais segurança à população”, afirmou Darlene ao Cidades.

Entre as prioridades estão a instalação de sinaleiras, travessias e sinalizações adequadas em pontos considerados críticos, como o trecho próximo ao bairro Bolaxa, onde recentemente ocorreu um atropelamento fatal. “Hoje existe ali apenas uma sinaleira de alerta, amarela. Queremos discutir alternativas para aquele trecho e para a ligação até o Cassino”, disse.

Além das medidas emergenciais, Darlene destacou a necessidade de um cronograma detalhado de execução da obra, solicitado ao Daer após audiência pública realizada na segunda-feira (10), na Câmara Municipal. “Tínhamos um cronograma que não se efetivou. A obra atrasou, e pedimos um novo planejamento atualizado, associado também a um projeto detalhado de segurança viária. A comunidade precisa ter transparência sobre o andamento dos trabalhos”, afirmou a prefeita.

LEIA TAMBÉM: Bancada gaúcha dá prioridade a recursos para asfaltamento da Transbrasiliana

A gestora também pretende discutir com o órgão a inclusão de passarelas no projeto, uma demanda que surgiu durante a audiência. Segundo ela, o aumento da circulação de pessoas na região, impulsionado por novos empreendimentos residenciais, exige atenção especial. “Temos escolas e um novo condomínio com mais de mil apartamentos na junção. Isso vai gerar um fluxo intenso de pedestres, inclusive de crianças. Precisamos nos antecipar”, reforçou.

duplicação da ERS-734 deve ser concluída até junho de 2026, após sucessivos adiamentos. O prazo inicial era dezembro de 2024, depois postergado para o fim de 2025 ampliação do prazo foi solicitada em outubro devido a impactos das chuvas de 2024, à necessidade de desapropriações em determinados trechos e ao remanejamento de redes elétricas e de água. Também está em análise a inclusão de uma rua lateral entre a interseção da Junção e o CTG Mate Amargo, o que exige novos estudos de viabilidade e adequações contratuais. O Daer confirmou que a, após sucessivos adiamentos. O prazo inicial era dezembro de 2024, depois. À reportagem, o órgão informou que afoi solicitada em outubro devido a, à necessidade deem determinados trechos e ao. Também está em análise a inclusão de uma rua lateral entre a interseção da Junção e o CTG Mate Amargo, o que exige novos estudos de viabilidade e adequações contratuais.

Com os aditivos, o valor total da obra passou de R$ 50 milhões para R$ 70 milhões. Segundo o Daer, cerca de 75% da duplicação está concluída, abrangendo 6,5 quilômetros de extensão. O trecho inicial, entre os quilômetros 0 e 5, já conta com pavimentação completa do lado direito e sinalização horizontal, enquanto as equipes trabalham na drenagem e pavimentação dos últimos dois quilômetros. Parte das intervenções ainda depende da conclusão dos processos de desapropriação, especialmente na região da rótula do condomínio Valdemar Duarte.

Para o verão, o Daer informou que fará a sinalização horizontal do lado esquerdo da pista duplicada, além da instalação de sinalização provisória e postes de iluminação pública. Também foi iniciada uma operação de manutenção e conservação da via, voltada a melhorar a trafegabilidade nos trechos em obra. O órgão afirma que realiza monitoramento contínuo e poderá adotar novas medidas de orientação e controle de tráfego conforme a demanda do período.

A preocupação com a segurança na ERS-734 tem mobilizado diferentes setores da comunidade rio-grandina. O tema ganhou destaque após o acidente que vitimou um adolescente em setembro, reacendendo o debate sobre a travessia de pedestres e a velocidade dos veículos. Durante a audiência pública, lideranças locais defenderam a instalação de passarelas, redutores de velocidade e guarda-corpos, especialmente nas áreas próximas à ciclovia e a bairros com grande fluxo de moradores.

Segundo o superintendente do Daer, em matéria veiculada no site da prefeitura, as sugestões estão sendo avaliadas. Ele informou que há estudos em andamento para implantação de redutores de velocidade e que a autarquia está “sensível à pauta da segurança”, buscando soluções técnicas que possam ser incorporadas ao projeto principal.

A duplicação da ERS-734 é considerada uma das obras mais esperadas do município, com potencial para melhorar a mobilidade entre o centro de Rio Grande, a Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a Estação Rodoviária e o balneário Cassino, que concentra grande parte da movimentação turística durante o verão.