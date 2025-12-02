Parque de diversões de Canela investe R$ 10 milhões em atração

O Alpen Park, parque de aventura e diversão de Canela, se prepara para inovar mais uma vez com a chegada de um novo trenó inédito na América do Sul. A novidade deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2026 e tem investimento estimado em R$ 10 milhões.

O equipamento é importado da Áustria e produzido pela empresa Sunkid, referência em “mountain coasters” (no entretenimento conhecido como trenó de montanha) no mundo. A previsão de embarque do novo trenó está prevista para o dia 9 de dezembro.

O trajeto terá 530m e vai cruzar pelos trilhos do trenó que já existe no parque em quatro momentos diferentes. A atração terá capacidade para atender 300 turistas por hora.

Para desenhar o projeto, o parque recebeu um engenheiro vindo da Áustria, que tem ampla experiência neste modelo de atração. A área total da nova atração será de 20 mil metros quadrados.