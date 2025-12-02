Frota de ônibus de Viamão vai receber 15 veículos até janeiro

A partir de dezembro, Viamão receberá um reforço em sua frota de transporte público com cinco novos ônibus zero quilômetro, ano 2025/2026, equipados com ar-condicionado e tecnologia Euro 6, com menos emissão de poluentes. Somando-se a essa renovação, a Empresa Viamão anuncia que, em janeiro, mais 10 ônibus metropolitanos começarão a circular, totalizando 15 novos veículos e garantindo ainda mais conforto, segurança e acessibilidade aos usuários.

A entrega proporcionará à população ônibus que oferecem um futuro mais sustentável, reduzindo de forma significativa a emissão de poluentes e contribuindo para a preservação do meio ambiente. A tecnologia Euro 6 assegura motores mais limpos e eficientes e, com a instalação do ar-condicionado e dos recursos de acessibilidade, o objetivo é que os usuários tenham mais qualidade na experiência de viagem. Esse avanço representa um investimento superior a R$ 11 milhões, fruto do compromisso empresa concessionária de ônibus da cidade em oferecer um transporte público ainda mais moderno.