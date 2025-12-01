Primeira rampa de escape em rodovia gaúcha será entregue este mês

A construção da primeira rampa de escape do Rio Grande do Sul, localizada no km 88 da ERS-129, entre Muçum e Vespasiano Corrêa, entrou em fase final e será concluída na primeira metade de dezembro. Executada pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt) por meio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), o dispositivo moderno amplia a segurança para quem trafega pela região em um trecho que era marcado por forte declive e elevado risco de acidentes envolvendo caminhões.
O secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella, realizou uma vistoria para acompanhar o andamento dos trabalhos. A caixa de brita já está concluída, com cerca de 2.800 m³ de material aplicado após a escavação de um metro de profundidade. Também estão prontos os 50 metros de pavimento asfáltico nas duas extremidades da estrutura e o muro de anteparo, que atuará como barreira de contenção final.
Nos próximos dias serão instalados os tonéis com água e executadas a pintura e a sinalização horizontal e vertical. A estrutura terá 700 metros de extensão no sentido Vespasiano Corrêa–Muçum e tem investimento total estimado em R$ 770 mil.
O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, enfatizou a relevância do projeto. “A rampa é uma solução que atende uma demanda antiga e necessária. Ela é resultado de planejamento e dedicação técnica.”
Voltada especialmente para veículos pesados, como caminhões, a rampa de escape é um equipamento de segurança projetado para situações em que o motorista perde o controle do veículo. A estrutura conta com uma faixa lateral preenchida com material de alta resistência que atua para reduzir gradualmente a velocidade e imobilizar o veículo de forma segura
