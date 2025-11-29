Avenida de grande movimento em Passo Fundo recebe primeira etapa de obras

A prefeitura de Passo Fundo concluiu a primeira etapa da revitalização da avenida Presidente Vargas, uma das principais vias de circulação da cidade, executando as últimas melhorias de sinalização viária da pista e caminhódromo. As melhorias foram realizadas no trecho entre o Trevo da Ricci e o Instituto Educacional Cecy Leite Costa, ampliando a segurança viária, a fluidez no trânsito do bairro São Cristovão e a qualidade da infraestrutura urbana.

A revitalização completa da avenida, até a rua General Canabarro, está prevista para ocorrer em nova etapa, com licitação programada para 2026, conforme anunciou o prefeito Pedro Almeida. “A avenida Presidente Vargas é um dos principais eixos de mobilidade de Passo Fundo. Com essa obra, estamos oferecendo mais segurança, conforto e fluidez no trânsito, beneficiando milhares de pessoas diariamente. Essa é apenas a primeira fase de um projeto mais amplo que seguirá com novas etapas nos próximos anos”, destacou o prefeito.

Entre os serviços executados estão nova pavimentação asfáltica, reforço no sistema de drenagem, iluminação em LED, paisagismo, sinalização viária e a construção de novos abrigos de ônibus em concreto. Outro destaque é a transformação da antiga ciclofaixa em ciclovia e a implantação de um caminhódromo no trecho entre as ruas Clementino Luís Vieira e Claudino Toldo.

Segundo o secretário de Obras, Rubens Astolfi, a obra foi planejada para atender às necessidades atuais e futuras da mobilidade urbana da cidade. “Essa intervenção melhora não só o trânsito, mas também valoriza o entorno, oferecendo mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas.”, enfatizou.