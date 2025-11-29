Porto Alegre,

Publicada em 29 de Novembro de 2025 às 12:03

Ivoti inicia projeto piloto com totens instalados em pontos centrais

Cada equipamento possui duas câmeras, além de botão de emergência

PREFEITURA DE IVOTI/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
A Prefeitura de Ivoti, por meio do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), está finalizando a instalação de um projeto piloto que prevê dois totens de segurança posicionados em frente às praças municipais. A iniciativa deve ser ampliada para outros pontos estratégicos da cidade.
Cada equipamento conta com duas câmeras - uma fixa e uma do tipo speed dome - que aumentam a capacidade de vigilância das praças e de toda a área ao redor. Os totens também dispõem de um botão de emergência que, ao ser acionado, permite a visualização imediata das imagens pela Central de Videomonitoramento, emite um alerta interno para a Brigada Militar e aciona avisos sonoros e visuais no próprio totem, agilizando o atendimento em situações de emergência.
Nesta fase piloto, um totem foi instalado na Praça Concórdia e outro na área de lazer do bairro Bom Jardim. O sistema ainda oferece comunicação direta entre o cidadão e os operadores da Brigada Militar, garantindo um atendimento rápido e eficiente. Além disso, todas as imagens e chamadas registradas pelos totens são armazenadas 24 horas por dia na central.

