Torres assina contrato para instalação de 110 câmeras de monitoramento

A prefeitura de Torres, representada pelo prefeito Delci Dimer, deu mais um passo impor para fortalecer a segurança pública no município. Foi realizada a cerimônia de assinatura do contrato do Plano de Ação do Cercamento Eletrônico e Videomonitoramento entre o Executivo municipal e a empresa DGT. O evento ocorreu na Praça XV de Novembro, reunindo autoridades municipais.

O projeto prevê a instalação de 110 câmeras, sendo 86 destinadas ao videomonitoramento urbano e 24 integradas ao sistema de cercamento eletrônico. Entre elas, estão incluídas duas câmeras para cada escola da rede municipal e uma câmera para cada posto de saúde, reforçando a segurança em espaços públicos essenciais.

Durante a execução do projeto, o prefeito Delci Dimer junto com a equipe técnica definirão a distribuição das 40 câmeras restantes, que serão estrategicamente posicionadas em diferentes pontos da cidade para ampliar a cobertura do sistema de acordo com as forças de segurança do município. A iniciativa tem como principal objetivo aumentar a prevenção de delitos, proteger o patrimônio público e garantir mais segurança à população, integrando tecnologia e gestão eficiente.