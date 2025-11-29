Jiperios de Gramado que ajudaram na enchente de 2024 recebem homenagem

O Rio Grande do Sul enfrentou um dos capítulos mais desafiadores de sua história recente. As fortes chuvas e enchentes que atingiram o Estado em 2024 exigiram coragem, empatia e ação imediata — valores que definem o trabalho dos Jipeiros de Gramado. No fim de novembro, o grupo recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Gramado, em reconhecimento à bravura, ao comprometimento e ao papel essencial desempenhado durante e após o período crítico das enchentes.

Ao todo, mais de 10 veículos e inúmeros voluntários atuaram de forma integrada com Bombeiros, Defesa Civil e Brigada Militar. O grupo abriu estradas, transportou moradores em situação de risco, entregou alimentos e apoio básico, auxiliou diretamente em resgates e atuou em uma das frentes mais sensíveis: a retirada de vítimas na Linha Furna.