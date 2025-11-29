Jiperios de Gramado que ajudaram na enchente de 2024 recebem homenagem

O Rio Grande do Sul enfrentou um dos capítulos mais desafiadores de sua história recente. As fortes chuvas e enchentes que atingiram o Estado em 2024 exigiram coragem, empatia e ação imediata — valores que definem o trabalho dos Jipeiros de Gramado. No fim de novembro, o grupo recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Gramado, em reconhecimento à bravura, ao comprometimento e ao papel essencial desempenhado durante e após o período crítico das enchentes.
Ao todo, mais de 10 veículos e inúmeros voluntários atuaram de forma integrada com Bombeiros, Defesa Civil e Brigada Militar. O grupo abriu estradas, transportou moradores em situação de risco, entregou alimentos e apoio básico, auxiliou diretamente em resgates e atuou em uma das frentes mais sensíveis: a retirada de vítimas na Linha Furna.
A atuação dos Jipeiros de Gramado deixou um legado que vai muito além da resposta emergencial: reforçou o poder da união, da cidadania ativa e da responsabilidade coletiva diante das crises climáticas que desafiam o Estado. Um gesto que honra a história da cidade e inspira gerações. “Não fizemos nada sozinhos. Cada estrada aberta, cada vida tocada e cada gesto de ajuda só foi possível porque Gramado nos ensinou a ser uma família. Receber esta homenagem é lembrar que, quando nos unimos, somos capazes de transformar dor em esperança.”, disse Muriel Santo, representante do grupo