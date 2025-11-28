Iniciativa busca reduzir dependência de programas sociais em Lajeado

Uma iniciativa da prefeitura de Lajeado busca reduzir a dependência de programas sociais federais e conectar trabalhadores em condição de vulnerabilidade social às vagas disponíveis em um cenário que se agravou após as enchentes de 2024: as empresas do município acumulam cerca de 1,8 mil posições abertas, mas enfrentam dificuldade para preenchê-las. A proposta da prefeitura é transformar a assistência social em política ativa de empregabilidade, atuando de forma personalizada para aproximar quem precisa trabalhar e quem precisa contratar.

Emprega + Lajeado beneficiários do CadÚnico, do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC), usuários atendidos pelos CRAS e desempregados em idade produtiva. Hoje, a cidade reúne 1.785 famílias no Bolsa Família, entre as quais cerca de 2 mil pessoas estão em idade laboral, entre 18 e 60 anos. O programa, lançado em 13 de novembro, é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) em parceria com o Promove Lajeado e o Pacto Lajeado pela Paz.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Eliana Heberle, a iniciativa foi motivada tanto pelos efeitos da calamidade quanto por um diagnóstico claro: há vagas, mas uma parcela da população não consegue alcançá-las. “É promover autonomia. O trabalho dá outra perspectiva para a pessoa e para a família”, afirma.

A diferença do programa está no acompanhamento individualizado, o que a secretária descreve como “pegar na mão”. Após o cadastramento, a equipe do Pacto Lajeado pela Paz realiza contato direto com o candidato, identifica suas condições, barreiras e interesses, e o direciona para oportunidades adequadas. Psicólogos, assistentes sociais e mentores fazem parte dessa triagem humanizada, que considera desde baixa autoestima até dificuldades de transporte, saúde mental ou ausência de apoio familiar.

O processo é contínuo: caso a vaga inicial não se confirme, a equipe identifica novos caminhos. Em alguns casos, o município realiza busca ativa e deslocamento de servidores até a casa do candidato. “Essas pessoas não funcionam na lógica tradicional de chegar ao Sine, preencher um cadastro e esperar. Elas precisam de orientação e de alguém que mostre as possibilidades”, diz Eliana.

Para ampliar o impacto da iniciativa, o governo municipal articula o envolvimento direto da rede empresarial local. As empresas mantenedoras da Agência de Inovação e Desenvolvimento Local (Agil), Bimachine, Sicredi, Unimed VTRP, Demander, Fruki Bebidas, Docile e Grupo Imec, terão acesso ao banco de talentos do Emprega+, mediante termo de adesão e confidencialidade. Outras empresas de Lajeado também poderão ser integradas conforme o avanço do programa.

Além das vagas, o programa prevê ações de qualificação profissional. O município foi contemplado com recursos do Recomeçar RS, que financiarão cursos realizados em parceria com Senai e Senac, e outras instituições, atendendo áreas como comércio, serviços, construção civil e cuidado de idosos, entre outras. A qualificação será oferecida caso o perfil ou o interesse do candidato indiquem essa necessidade.

A equipe trabalha com revisões semanais, analisando dificuldades e ajustando processos. Em suas primeiras duas semanas, o Emprega+Lajeado registrou 21 inscritos, número considerado significativo pela secretária, já que muitos beneficiários enfrentam barreiras psicológicas e sociais para dar o primeiro passo. “Se abriu uma fresta de luz, precisamos ajudar essa pessoa a passar pela porta”, afirma.

O custo de implementação é baixo: o programa utiliza equipes já existentes na prefeitura e baseia-se na mobilização intersetorial. “É mais boa vontade do que investimento financeiro. O diferencial é a dedicação do servidor público que acolhe a pessoa e a acompanha até o fim”, explica.

A expectativa do município é que o programa se torne uma política permanente, consolidando uma cultura de integração entre assistência social, setor produtivo e desenvolvimento econômico. “Queremos que ele seja um marco do governo, um programa que transforme a vida das pessoas e contribua para o desenvolvimento de Lajeado”, conclui Eliana.