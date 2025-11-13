Lajeado lança programa para reinserção no mercado de trabalho

A prefeitura de Lajeado lança, nesta quinta-feira (13) o Emprega+ Lajeado, um novo programa voltado à inserção de beneficiários de programas sociais no mercado de trabalho formal. O lançamento do programa ocorre às 14h30, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, no Centro. A iniciativa é resultado de uma ação conjunta entre a administração municipal, o Pro_Move Lajeado e o Pacto Lajeado pela Paz.

O programa tem como público-alvo beneficiários do Cadastro Único, Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de pessoas acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e desempregados em idade produtiva. O objetivo é transformar a assistência social em oportunidade, incentivando a autonomia e a geração de renda.

Durante o evento de lançamento, serão apresentados os detalhes do funcionamento do programa, que prevê busca ativa de candidatos, entrevistas e inserção em um banco de talentos, acessível a empresas parceiras interessadas em contratar.

O Emprega+ Lajeado também contará com monitoramento contínuo das ações, garantindo acompanhamento e aperfeiçoamento dos resultados.