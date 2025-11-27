Com guias digitais, IPTU 2026 terá reajuste de 4,68% em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul informou que o reajuste do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo para 2026 será de 4,68%, percentual que corresponde à inflação medida pelo IPCA acumulado entre novembro de 2024 e outubro de 2025. Os carnês seguem sendo 100% digital, mas a novidade para o próximo ano é a possibilidade de pagamento por Pix, o que pode gerar uma economia de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos.

“A nossa estimativa é de que esse modelo 100% digital traga uma economia de mais de R$ 1 milhão em 2026 em relação ao IPTU, um valor que ao invés de ser despendido com o custeio de emissão de documentos, por exemplo, ele vai ser reinvestido totalmente em serviços para a população. ”, informa o secretário da Receita, Micael Meurer.

Meurer reforça que os proprietários devem manter seus dados atualizados para garantir o acesso aos seus boletos. E informa que em 2026, a cota única terá dois vencimentos com descontos que variam de 10% a 12%.

As guias podem ser acessadas por meio de diferentes canais, como o site da prefeitura de Caxias do Sul. O Aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul também é uma alternativa de acesso muito utilizada pelos contribuintes e está disponível para download na App Store e Play Store. As guias estarão disponíveis a partir de segunda-feira, 1º de dezembro.