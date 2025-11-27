Rua que divide cidades de Portão e Estância Velha passa por melhorias

A prefeitura de Estância Velhadeu início às obras do último trecho não revitalizado da rua Portão, na divisa com o município homônimo. O trecho, de aproximadamente 900 metros, terá o mesmo desenho da obra entregue em março deste ano, com duplicação e espaço para caminhadas e ciclovias. Os primeiros trabalhos de topografia e adaptação do terreno iniciaram dia 25 de novembro, e quem circula pela via já vê uma retroescavadeira adaptando parte de um terreno por onde a rua será alargada.

Com esta última etapa, a rua Portão ficará 100% revitalizada, desde o trecho junto da avenida Sete de Setembro, no Centro, passando por toda extensão até o bairro Lago Azul e culminando na divisa com a cidade de Portão. Para este último trecho, a previsão de investimento é de mais R$ 3,2 milhões, que se somam aos R$ 8,6 milhões já investidos na primeira etapa da duplicação (a partir da rótula do Campo Grande). Além disso, a via recebeu também uma contrapartida de R$ 6,2 milhões em recapeamento asfáltico pela Corsan, em decorrência das obras de água e esgoto dos últimos anos.

A rua Portão era um dos principais gargalos de Estância Velha. Com quase 80% de sua rota revitalizada (cerca de 3,5 quilômetros), o cenário já é outro. A rua é uma das mais movimentadas da cidade, e também o principal elo com a cidade de Portão, por onde circulam além de moradores, muitas pessoas que trafegam pelo município só para chegar até a cidade vizinha.

A via é também um traçado importante para a futura ampliação da BR-448, que já tem estudos de ampliação por parte do Dnit. A extensão da Rodovia do Parque até o entroncamento da ERS-240 deve receber investimentos por parte do órgão federal somente em 2026.