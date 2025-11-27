Univates vai instalar novo polo de ensino em Arvorezinha

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) está fortalecendo sua presença no município de Arvorezinha firmando parceria com a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Arvorezinha (Acisar). Com isso, foi assinado um acordo para a instalação da nova sede do polo da instituição na cidade. A iniciativa marca a consolidação de um vínculo iniciado em 2018, ano em que a Univates passou a atuar no município por meio de uma parceria com outra entidade. A assinatura do termo de parceria ocorreu na sede da Acisar, localizada na rua Osvaldo Aranha, bairro Centro, mesmo endereço que passa também a abrigar a nova sede do Polo Univates Arvorezinha.

A nova sede do polo constitui uma ampliação de oportunidades para estudantes e profissionais da região que buscam formação superior de qualidade, com flexibilidade e suporte presencial. A Acisar também se destaca pela organização e promoção de treinamentos, exposições, feiras, mostras e ações de divulgação de produtos e serviços, atuando de forma estratégica na promoção do empreendedorismo e no fortalecimento da economia local. Segundo a entidade, um dos objetivos é tornar a Acisar forte e representativa.

Para a Univates, a nova sede do polo em Arvorezinha representa uma oportunidade de aprimorar ainda mais a experiência dos estudantes da modalidade a distância, oferecendo um local pensado para atendimentos, orientações, realização de avaliações e suporte acadêmico-administrativo. A instituição destaca que a presença física de um polo é essencial para garantir que os estudantes tenham apoio presencial sempre que necessário, fortalecendo o vínculo com a universidade e ampliando as possibilidades de formação.