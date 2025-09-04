Além da erva-mate, jaracatiá ganha protagonismo em Arvorezinha

A cidade de Arvorezinha, no Vale do Taquari, é conhecida como a Capital da Erva-Mate, mas guarda em sua identidade outros símbolos que fortalecem sua cultura e seu turismo. Um deles é o jaracatiá, doce típico preparado a partir do fruto da árvore jaracatiá, uma planta nativa da Mata Atlântica e considerada uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC).

O jaracatiá produz um fruto amarelo, de aroma intenso e sabor adocicado, muito apreciado na região. Rico em fibras, proteínas, aminoácidos essenciais e propriedades antioxidantes, o fruto é versátil: pode ser usado em doces, compotas, geleias e até licor artesanal. O caule, após tratamento artesanal, também é aproveitado na gastronomia, e em receitas inovadoras que unem tradição e criatividade.

A planta remete às famílias de colonização italiana que se estabeleceram em Arvorezinha e ao costume das nonas em preparar receitas para momentos de festa e união comunitária. Segundo Ludmila Alves Gallon, especialista em educação ambiental e extensionista rural aposentada da Emater/, o fruto carrega sentimentos que ultrapassam gerações. “O jaracatiá representa uma memória afetiva que traz à tona o sabor da minha infância em Arvorezinha. Ele me lembra figuras femininas da família: avó, mãe, tia que estavam ligadas à alimentação em dias de festa, momentos de união e afeto”, afirma.

O fruto também despertou interesse acadêmico. Pesquisas realizadas na Univates comprovaram seu alto valor nutricional, identificando fibras, vitamina C, carotenoides e enzimas como a papaína, utilizada pela indústria farmacêutica. Mais recentemente, estudos conduzidos no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia apontaram até potenciais propriedades antitumorais do jaracatiá.

O projeto Jaracatiá – Arvorezinha RS tem aproximado a ciência, cultura e turismo. A cada edição da Festa do Jaracatiá, a comunidade apresenta pratos doces e salgados, inovações gastronômicas e releituras de receitas tradicionais, mostrando ao visitante que a planta é símbolo da hospitalidade e da criatividade local. Nesse contexto, não se trata apenas um doce, mas um convite para conhecer a alma do município.