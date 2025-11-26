Trecho de dois quilômetros de perimetral em Santa Maria é liberado

A prefeitura de Santa Maria entregou para a comunidade da Região Leste o trecho de dois quilômetros da Perimetral Sul-Leste, entre a Estrada Municipal Silvio Schirmer, conhecida como Estrada de Pains e a divisa do Loteamento Diácono João Luiz Pozzobon, Vila Maringá, e do Residencial Galápagos, no Bairro Diácono João Luiz Pozzobon. Logo após a cerimônia, o trânsito foi liberado nos dois sentidos da via.

A Perimetral Sul-Leste é denominada avenida Renan Kurtz. A viatem início na Estrada Silvio Schirmer e término na BR-392, Região Sul do município. O trecho tem quatro pistas, iluminação, sinalização, ciclovias, passeios para pedestres e paisagismo.

A via concluída fica próxima à Faixa Nova de Camobi, na RST-287. Neste primeiro lote, o investimento com aditivos é de mais de R$ 30 milhões oriundos do Contrato de Programa para Prestação de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, firmado entre a Prefeitura de Santa Maria e a Corsan. A obra teve início em julho de 2023.

“Esse primeiro trecho vai trazer para esta região uma nova característica, uma nova forma de se viver aqui. Lá na Secretaria de Urbanismo e Projetos há muitos projetos de loteamentos e de condomínios no entorno desta Perimetral”, declarou o prefeito, Rodrigo Decimo.

Posteriormente, ainda serão licitados os demais trechos para a conclusão dos outros quatro quilômetros da nova via que abrangem também os bairros Tomazetti e Lorenzi. Conforme a Secretaria de Planejamento e Administração, o projeto precisou ser ajustado, até mesmo para compatibilizar novos empreendimentos que serão construídos na região. A previsão do edital é para 2026.

Quando finalizada, a Perimetral Sul-Leste terá extensão total de 6 km. Por isso, a obra é dividida em três trechos, cada um com 2 km. A execução de cada etapa independe das demais. Esta importante obra visa facilitar o deslocamento entre as regiões Sul e Leste de Santa Maria, ou seja, pela BR-392 em direção ao Bairro Camobi, servindo de opção além das faixas Velha e Nova, e abrangendo os bairros Tomazetti, Lorenzi, Diácono João Luiz Pozzobon e Camobi e o Distrito de Pains.