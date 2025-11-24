Obras de proteção contra cheias são vistoriadas em Canoas

A prefeitura de Canoas apresentou no domingo (23) a representantes do governo federal o andamento das obras de proteção contra as cheias na cidade. O encontro no Paço Municipal, seguido de uma vistoria às obras do dique do bairro Mathias Velho, contou com a participação do prefeito Airton Souza, o vice-prefeito Rodrigo Busato, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, o deputado federal Paulo Pimenta, secretários municipais e vereadores.

Durante o ato na prefeitura, o deputado federal Paulo Pimenta recebeu informações sobre o andamento das obras dos diques da cidade e também de projetos nas áreas de habitação e saúde. Depois do encontro, a comitiva vistoriou as obras do dique do bairro Mathias Velho, já com a participação do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros.

O prefeito Airton Souza destacou a parceria e a boa interlocução do município com o governo federal para a reconstrução da cidade e proteção contra cheias. “O governo federal tem tido um olhar para a cidade de Canoas, para a nossa gente”, agradeceu o prefeito.