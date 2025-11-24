Estrada do Palmital em Osório terá asfaltamento concluído até o início de 2026

Após o período de topografia, iniciou nesta segunda-feira a terraplenagem do trecho de 3,6 quilômetros que falta ser asfaltado da Estrada do Palmital, zona rural de Osório. Esta etapa vai durar cerca de 45 dias, com a execução de cortes, aterros, nivelamento e compactação do solo. Após a execução desta etapa acontecerá a execução das camadas e a pavimentação em asfalto.

A expectativa é que a obra de asfaltamento da Rodovia Domingos Manoel Pires (estrada do Palmital) esteja concluída até final de janeiro do próximo ano. Depois de pronta, os 19,5 quilômetros da rodovia estarão totalmente asfaltados e serão uma rota alternativa no Litoral Norte entre a Estrada do Mar até a BR-101. O investimento é de R$ 4,5 milhões e é oriundo do Ministério das Cidades.

A localidade do Palmital é conhecida pelas suas lagoas como a do Peixoto, Pinguela, Lessa, entre outras. Além do asfaltamento da Estrada do Palmital, o projeto contempla os serviços de sinalização viária, garantindo mais conforto e segurança a todos que transitam pela região.

Para o escoamento das águas pluviais, estão previstas valetas laterais revestidas com cobertura vegetal, contribuindo para a drenagem e conservação da pista. Também será contemplada a sinalização horizontal e vertical do trecho, com a implantação de faixas de separação de pista, ciclofaixa exclusiva, redutores de velocidade, tachas refletivas e instalação de placas de regulamentação e advertência.