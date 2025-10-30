Mobilização em Caxias do Sul cobra por obras na Rota do Sol

Conhecida como Rota do Sol, a rodovia RSC-453/ERS-486, que interliga a Serra Gaúcha ao Litoral Norte, sofrerá intervenções devido aos estragos causados pelas fortes chuvas de setembro de 2023 e maio de 2024 e aos acidentes frequentes causados na via. O pedido foi solicitado ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer-RS) pela Frente Parlamentar do Automobilismo e Esporte a Motor da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

A previsão é que sejam realizadas melhorias na sinalização, pavimentação, drenagem e contenção de encostas. As obras de recuperação da estrada estão previstas para começar no primeiro trimestre de 2026 e a expectativa é que essas intervenções aumentem a resistência e durabilidade da rodovia ao menos por cinco anos.

As melhorias solicitadas envolvem a inserção de sete pontos de acesso em diferentes localidades caxienses, que compreendem os bairros Serrano e Jardim das Hortênsias, localidades de Santo Homo Bom e São Braz, distritos de Vila Seca e Criúva e entroncamento com a rua Atílio Andreazza, no bairro Nossa Senhora do Rosário.

A reunião entre a Frente Parlamentar e o Daer, que ocorreu na semana passada, definiu que três, dos sete pontos, necessitam de obras imediatas devido aos acidentes frequentes, que são os acessos de Criúva, Jardim das Hortênsias e Serrano.

Para o vereador Pedro Rodrigues e presidente da Frente Parlamentar, os sete pontos listados serão essenciais para o fluxo entre as duas regiões, visto que essas intercorrências geram riscos aos motoristas na estrada. “Na Rota do Sol só falta a poeira para ser uma estrada de chão, porque a buraqueira e o descaso com a via estão horríveis. Em relação aos problemas de desmoronamento que tiveram (nas enchentes), já foi feita uma intervenção paliativa. Mas nós temos um problema sério de recuperação (da via), que ainda não começou a ser feita e também ainda temos os problemas sérios de acesso aqui em Caxias do Sul. São problemas antigos, que causam muitos acidentes de trânsito, inclusive com vítimas fatais”, explica.

Durante a reunião, a equipe do Daer definiu que a solicitação dos pontos de acesso será adicionada ao seu projeto e a próxima reunião entre o departamento e os vereadores ocorrerá novamente em fevereiro de 2026. “Nessa primeira reunião, de modo geral, não ficou definido que irão construir rotatórias, alça de acesso, túneis, elevadas e redutor de velocidade na estrada. Mas foi falado que esses pontos de acesso iriam ser priorizados no projeto para aquilo que não conseguisse ser contemplado nesse recurso, que é disponibilizado pelo governo estadual, mas que pelo menos estivesse no projeto para que os próximos passos sejam feitos”, pontua.

Segundo informações da Frente Parlamentar, as solicitações foram protocoladas em abril deste ano pela Assembleia Legislativa do Estado e um ofício foi encaminhado ao Daer e à Secretaria de Logística e Transportes por meio do deputado estadual Neri, o carteiro. Os investimentos para realizar as obras serão provenientes de recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), que abrange o valor de R$ 393 milhões. O fundo foi criado em junho do ano passado para centralizar e angariar recursos destinados às ações de reconstrução após as enchentes que atingiram o Estado entre os anos de 2023 e 2024.

Com 737 quilômetros de extensão, a Rota do Sol atravessa o Estado, no sentido leste-oeste, e passa por 33 municípios gaúchos. A via é considerada importante, pois o fluxo de turistas aumenta durante o veraneio. “Eles (o Daer) disseram que, de fato, as obras vão começar no primeiro trimestre de 2026, sem uma data certa. Mas que até lá será realizada alguma melhoria provisória, feita pelo menos para a época do veraneio. Fica subentendido que durante a temporada de verão, seja difícil de serem executadas grandes obras”, avalia.

Serão três trechos beneficiados com as melhorias: de Caxias do Sul a Lajeado Grande, de Lajeado Grande ao distrito de Tainhas (ambos em São Francisco de Paula) e do distrito de Tainhas a Terra de Areia. Este último está na fase de projeto e os outros dois já iniciaram.

Por nota, o Daer informou que recebeu as demandas apresentadas pela comitiva da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com relação à Rota do Sol. A direção reafirma que irá avaliar a possibilidade de incluir os pontos elencados no projeto de reconstrução da rodovia. Entre Tainhas e Terra de Areia, no trecho de 54 quilômetros, as obras devem começar até o fim deste ano. Os trechos entre Caxias do Sul e o distrito de Lajeado Grande, de 59 quilômetros, e entre Lajeado Grande e Tainhas, de 39 quilômetros, estão em fase de elaboração de projeto pelas empresas contratadas, com início das obras previsto para o ano que vem.