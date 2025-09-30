Estudantes de Sapiranga mostram propostas para trechos da ERS-239

Um grupo de alunos do 8º e 9º anos da Escola Municipal Waldemar Carlos Jaeger, de Sapiranga, apresentou aos integrantes da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa um estudo científico sobre alternativas para reduzir os acidentes na ERS-239, rodovia que atravessa o município e outras 10 cidades dos Vales do Sinos e Paranhana. Acompanhados pela professora Lilian Amaral, orientadora da pesquisa, eles participaram do período dos assuntos gerais da reunião ordinária da CAM desta terça-feira (30), a convite do presidente do colegiado, deputado Joel Wilhelm.

O trabalho comparou a ocorrência de acidentes nos anos de 2023 e 2024 no trecho da rodovia que corta o município. Conforme o levantamento, o número de acidentes com lesões passou de 167 para 175 e com mortes saltou de sete para 16, no período, só no trecho de Sapiranga. Já os acidentes com danos materiais tiveram uma queda, passando de 73 para 65.

Para reduzir os sinistros, os alunos propõem a construção de dois viadutos, quatro passarelas e muretas, além da implantação de câmaras e de melhorias na sinalização. Sugerem também ações de conscientização e educação no trânsito, que consideram alternativas eficazes e baratas para colaborar na diminuição dos acidentes na estrada. A metodologia utilizada envolveu pesquisa bibliográfica, produção de maquete, entrevistas com autoridades, palestras e aplicação de questionários a membros da comunidade escolar.