Festival de Música de Nova Prata faz reflexão sobre a criação humana

Entre os dias 20 e 23 de novembro, Nova Prata recebe a quinta edição do Festival de Música de Nova Prata, que neste ano propõe uma reflexão sobre o papel humano na criação musical, com o tema “E se os humanos deixassem de fazer música?”. A programação gratuita ocupa o Grêmio Pratense, a Casa de Cultura, a Câmara de Vereadores e a Praça da Bandeira, reunindo artistas, estudantes, pesquisadores e o público em torno de uma celebração à música feita por pessoas e o poder da música ao vivo.

A programação da quinta edição combina concertos, mostras, oficinas, recitais e bate papos, valorizando o intercâmbio entre gerações, estilos e regiões. O evento também apresenta o Concurso de Violão Erudito e o Concurso de Violão Popular, que estimulam o surgimento de novos talentos no cenário instrumental.

O eixo formativo segue sendo um dos pilares do festival, com masterclasses de violino, violão, piano, acordeon e contrabaixo, além de workshops de gravação, percussão e performance com nomes consagrados como Marco Pereira, Thiago Colombo, Ney Conceição, Pierângelo Camodeca, Nelson Faria e Kiko Freitas.

O Drum Fest, criado em Nova Prata, retorna ampliado em sua segunda edição, reunindo bateristas de destaque como Ernesto Fagundes, Júlio Falavigna, Rodrigo Zorzi, Vaney Bertotto, Fabio Schneider e Thiago Caurio, em apresentações e encontros ao longo dos quatro dias de festival.

O festival presta homenagem ao percussionista e educador Fernando do Ó, reconhecido como um dos nomes mais criativos e expressivos da percussão brasileira. Ele estreou profissionalmente no espetáculo A Voz do Brasil, a convite do pianista Geraldo Flach, tornando-se desde então uma referência na percussão do Rio Grande do Sul.