Festival de Música de Teutônia inicia programação nesta quarta

Inicia nesta quarta-feira (19), o 6º Festival de Música de Teutônia, que segue até domingo (23) oferecendo ao público e aos participantes uma programação completa de cursos, oficinas e apresentações gratuitas. O evento reúne músicos, estudantes e apreciadores, consolidando-se como uma das mais relevantes iniciativas de formação musical do Vale do Taquari e do Rio Grande do Sul.

Ao longo dos cinco dias, serão realizados 16 cursos gratuitos conduzidos por 19 professores convidados de diferentes regiões do Brasil. As manhãs e tardes serão dedicadas às aulas e oficinas, totalizando cerca de 25 horas de formação musical; já as noites serão reservadas a apresentações abertas ao público, sem cobrança de ingresso.

A programação inclui recitais, grupos instrumentais e grandes formações, valorizando desde instrumentos como flauta transversal, clarinete, violino, guitarra, contrabaixo elétrico, bateria, teclado e acordeon, até o canto coral, marca cultural de Teutônia, reconhecida nacionalmente como a Capital do Canto Coral.

Criado em 2014, o evento chega na sexta edição reafirmando o propósito de difundir e valorizar a música erudita e popular, proporcionando vivências de aperfeiçoamento técnico e artístico. Para o maestro do Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia, Lucas Grave, o evento promove uma vivência intensa e formativa. “O festival tem caráter pedagógico e artístico, de aperfeiçoamento e troca de experiências. São cinco dias ouvindo, praticando e apreciando música”, destaca.