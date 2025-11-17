Construção de ponte na ERS-384, na região central do RS, está 70% concluída

A construção da nova ponte sobre o Arroio Guarda Mor, no trecho entre Ivorá e o acesso a Faxinal do Soturno, na ERS-348, já está 70% pronta, com pilares concluídos e vigas sendo colocadas. O governo do Estado – por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – está investindo R$ 11,8 milhões na execução desta obra.

No km 32 da rodovia, onde a ponte anterior sobre o Arroio Guarda Mor foi levada pela histórica enchente do ano passado, já surge a nova estrutura, que terá 120 metros de extensão, 12 metros de largura, mão dupla e será 3,42 metros mais alta do que a anterior. Esta semana será finalizada a sondagem para colocação do último bloco, e a estimativa é que a obra esteja pronta no início de 2026.

A ERS-348, na região Central do Estado, foi a estrada mais impactada pela enchente. Sua recuperação se tornou ainda mais complexa porque, para atender ao pedido da população – que fez um abaixo-assinado com mais de 2 mil assinaturas –, o Daer incluiu dois viadutos. A reconstrução da ERS-348 é realizada em quatro lotes, sendo dois trechos da rodovia e duas pontes. Antes dos investimentos, o cenário era de destruição, sem uma importante conexão regional.