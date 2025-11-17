Graffiti transforma muros do Aeroporto de Caxias em galeria urbana

A Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul concluiu a revitalização de parte do muro do Aeroporto Hugo Cantergiani, dentro da programação da Temporada da Cultura Negra 2025. A ação, que ocupou 197 metros de extensão na rua Ernesto Casara, transformou o espaço em uma grande galeria urbana, reunindo mais de 75 artistas de diversas crews e grupos de graffiti da cidade em uma iniciativa promover a ocupação artística do espaço público.

Os painéis apresentam o tema diversidade étnica e cultural de Caxias do Sul, trazendo símbolos, referências e personalidades marcantes da história caxiense e gaúcha. O resultado celebra a força da arte urbana, a valorização das juventudes e o diálogo entre cultura negra, cidade e memória.

A proposta foi pensada para contemplar o maior número possível de artistas locais, reforçando o compromisso de reconhecer e valorizar a produção artística da cidade. A organização geral contou com a articulação dos artistas Fernanda Rieta, Vitória Catarina, Gustavo Gomes, Mairon Carvalho, Andrigo Martins e Fabio Panone Lopes, que auxiliaram na mobilização dos grupos participantes.

O processo de revitalização iniciou em 11 de novembro e foi entregue no fim de semana. Segundo Alexsander Ramos, coordenador da ação, o graffiti é uma linguagem que deixa sua marca na comunidade. "As obras permanecem nos muros por anos, como um presente para a cidade, trazendo a alegria das cores e a força das frases escritas em letras que convidam as pessoas a olhar com atenção e descobrir suas mensagens”, explicou.

A revitalização marca um momento significativo da Temporada da Cultura Negra 2025, ampliando a presença da arte urbana na cidade e reafirmando o compromisso da Cultura com ações descentralizadas, participativas e conectadas às expressões das ruas.