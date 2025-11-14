Trechos da BR-293 entre Pelotas e Bagé recebem melhorias

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vem executando serviços de manutenção nas rodovias federais. É o que ocorre na BR-293, no trecho que liga Pelotas a Bagé, no Sul do Estado. O foco tem sido a realização de melhorias nas interseções com os municípios, ampliando a segurança e o conforto dos motoristas, além de contribuir para a redução do índice de acidentes.

Situada na Região da Campanha — conhecida pela ovinocultura e pela produção de carvão — a BR-293 desempenha papel fundamental no escoamento da safra de grãos e de produtos agropecuários, sendo uma via estratégica para o desenvolvimento e para a economia do país. Com a finalidade de melhorar a circulação entre veículos de carga e de passeio, o DNIT tem concentrado esforços no fechamento da área central dos trevos, impedindo o cruzamento direto sobre as pistas. Na nova configuração, todos os veículos devem contornar a estrutura.