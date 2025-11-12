Prédio do governo estadual sobre com deterioração em Venâncio Aires

Um dos prédios mais antigos e importantes do Centro de Venâncio Aires vem sofrendo deteriorações e, nesta semana, a queda de materiais de sua marquise acendeu o sinal de alerta para a prefeitura. De propriedade do governo do Estado, o prédio na esquina das ruas Osvaldo Aranha com Barão do Triunfo foi casa, na década de 90, da extinta Caixa Econômica Estadual e atualmente abriga, no segundo pavimento, o escritório da Emater/Ascar.

O governo estadual foi notificado da situação pelo município e apresentou laudo técnico atestando a condição da estrutura. Mesmo assim, diante da queda de concretos nesta semana, o prefeito Jarbas da Rosa solicitou vistoria da Defesa Civil municipal e reparos emergenciais na área.

O local que abrigou a agência do FGTAS Sine até 2022, quando da inauguração do Espaço Venâncio Empreendedor, está subutilizado e abandonado no coração de Venâncio Aires. Desde então, o município solicita seu uso para ampliação de atendimento e acessibilidade da Emater/Ascar, mas sem resposta positiva pelo Estado. “Já cansamos de esperar e estamos alugando outro local para a Emater. É um compromisso que tínhamos de melhorar o acesso aos nossos agricultores e esses novos problemas só aceleram essa decisão”, destaca o prefeito Jarbas da Rosa.

Outros protocolos de solicitação de uso do prédio também já foram encaminhados por outras secretarias e seguem sob análise do patrimônio do Estado. “Não podemos correr o risco de um acidente grave ali. Já solicitei a interdição do local e vamos intervir para retirada desse material de maior risco”, destacou o prefeito alertando para o caso.