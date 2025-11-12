Garibaldi Vintage ilumina casarões do Centro Histórico neste fim de semana

A cidade de Garibaldi volta a viver o clima retrô que conquistou a Serra Gaúcha com mais uma edição do Garibaldi Vintage, que acontece nesta sexta-feira (14), no Centro Histórico da cidade. O evento, que se tornou um dos mais esperados do calendário cultural da região, reúne música, gastronomia, exposição de carros antigos e o charme dos casarões históricos em um cenário que transporta o público a outras épocas.

Com entrada gratuita, o evento promete novamente lotar as ruas centrais com moradores e turistas atraídos por sua atmosfera única. Na última edição, mais de 20 mil pessoas prestigiaram a festa.

A programação musical e artística estará presente em diferentes formatos: os tradicionais shows nas sacadas, apresentações itinerantes e palcos espalhados pelas ruas centrais — em um convite à participação do público com trajes inspirados nas décadas de 1920 a 1960.

Promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura, o Vintage também valoriza o circuito gastronômico local. Nesta edição, 33 estabelecimentos da cidade irão preparar cardápios especiais para a ocasião, com opções inclusivas e variadas, acompanhadas pelos tradicionais espumantes de Garibaldi e pela cerveja artesanal da região.

O evento também movimenta o turismo e o comércio local. Bares, restaurantes e lojas preparam ambientações especiais, com decoração e figurinos inspirados nas décadas passadas, criando uma experiência imersiva que combina cultura, memória e convivência.