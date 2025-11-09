Rio Grande do Sul ganha monumento em homenagem aos 150 anos da imigração italiana

O Rio Grande do Sul ganhou um novo marco da vinda dos italianos ao Estado. Neste sábado (8), foi inaugurado, junto ao pórtico de entrada de Antônio Prado, na Serra gaúcha, um monumento em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Conforme nota da prefeitura do município, a escultura celebra a coragem e o legado dos imigrantes que deixaram a Itália em busca de novas oportunidades e contribuíram para moldar o desenvolvimento social, econômico e cultural da região.

LEIA TAMBÉM: ONU reconhece Antônio Prado como destino turístico internacional

Idealizado pelo Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro (CIBRAP), Agência de Desenvolvimento do Patrimônio Cultural e Natural (ADESP) e prefeitura de Antônio Prado, o projeto foi produzido em concreto armado pelo artista brasileiro Vinicius Ribeiro, inspirado no Monumento all'Emigrante de Asiago (Itália). A obra, que mede 2,20 metros de altura, 2,5 metros de largura e 70 centímetros de profundidade, foi instalada sobre uma base de 1,5 metros.

A escultura simboliza a chegada de uma família ao Brasil. O pai, com uma mala nas mãos, olha para frente em um gesto de coragem, a mãe, com uma criança no colo, expressa esperança, e o filho pequeno, representa o futuro — a continuidade da história em uma nova terra.

Na base da obra, está gravado o poema “O Trem dos Emigrantes”, do escritor italiano Gianni Rodari, gravado em dois idiomas — italiano e português. A poesia traduz a emoção da despedida e o peso da saudade que marcou a travessia dos imigrantes:

“A mala do emigrante não é grande, não é pesada...

Contém um pouco de terra da minha aldeia,

para não estar sozinho na viagem...

um terno, um pão, uma fruta, e só.

Mas meu coração, não, eu não o trouxe:

não coube na mala.

Foi muito doloroso para ele partir,

ele não quer ir além do mar.

Ele fica, fiel como um cão.

na terra que não me dá pão:

um pequeno campo, lá em cima...

Mas o trem está passando: já não se vê mais.”

Um novo cartão-postal

No local, a prefeitura local realizou uma ampla revitalização no complexo do pórtico de entrada da cidade. A obra incluiu a construção de uma praça, calçadas, paisagismo, além de melhorias na infraestrutura. O resultado é um receptivo mais acolhedor e valorizado, que reforça o potencial turístico e o simbolismo do ponto de chegada ao município.

O novo monumento se soma a um conjunto de ações que consolidam Antônio Prado como referência em preservação cultural e turismo sustentável. Reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das melhores vilas turísticas do mundo, a cidade reafirma, com essa inauguração, seu compromisso em valorizar a história e promover experiências autênticas ligadas à imigração italiana.

De acordo com o prefeito Roberto Dalle Molle, o monumento é um marco nas comemorações dos 150 anos da imigração italiana e reafirma os laços históricos entre o Rio Grande do Sul e a Itália. “É um espaço de memória coletiva que valoriza a herança dos nossos antepassados e reforça a identidade de Antônio Prado, reconhecida como a cidade mais italiana do Brasil”, destacou o prefeito.

Para o cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, Antônio Prado é exemplo de como o turismo pode se transformar em motor de desenvolvimento, unindo cultura, história e hospitalidade. “A italianidade sempre foi e continuará sendo uma expressão de pertencimento, identidade e orgulho, e a Fenamassa é o símbolo vivo dessa herança histórica. Que os próximos 150 anos sejam construídos com a mesma união que liga o município, a Serra Gaúcha, o Brasil e a Itália”, enfatizou.