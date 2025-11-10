Pesquisa mapeia elementos de terras raras em Caçapava do Sul

A região de Caçapava do Sul, na Campanha, entrou no radar da pesquisa mineral global após a identificação de rochas com altas concentrações de elementos de terras raras (ETRs), materiais essenciais para a produção de tecnologias como turbinas eólicas, carros elétricos, satélites, chips e até mísseis. O estudo, coordenado pelo professor Marcelo Barcellos da Rosa, do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), também tem a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e Unipampa, e integra o edital Minerais Estratégicos do CNPq, iniciado em 2022, com previsão de conclusão em dezembro de 2026.

Segundo Barcellos, a descoberta é científica, mas com implicações diretas sobre a soberania nacional. “A riqueza mineral, assim como a água, é uma questão de soberania. Não basta extrair do solo e vender a matéria-prima, para depois comprar com valor agregado o produto manufaturado”, defende.

A pesquisa, que envolve cerca de 30 pesquisadores e dez professores de diferentes áreas, mapeia regiões promissoras sem a necessidade de perfurações. A equipe da UFSM utiliza plantas bioindicadoras, capazes de acumular ETRs, enquanto a UFRGS analisa a composição geológica e a datação das rochas, e a Unipampa estuda o impacto ambiental e o mapeamento das áreas.

Os resultados preliminares mostram que os carbonatitos de Caçapava do Sul apresentam teores de terras raras até nove vezes superiores aos de outras regiões brasileiras. “É uma região promissora, pois essas rochas concentram naturalmente os elementos”, explica Barcellos.

segunda maior reserva mundial de terras raras, com cerca de 21 milhões de toneladas, segundo a Mineral Commodity Summaries 2025, mas ainda não domina o refino e a separação dos 16 elementos economicamente viáveis. A China, líder mundial, concentra 49% das reservas e controla todo o ciclo, da extração à fabricação de produtos de alta tecnologia. Por esse motivo, desperta o interesse dos Estados Unidos, e é um fator central na discussão geopolítica A descoberta reacende a discussão sobre o papel do Brasil na cadeia global dos minerais estratégicos. O país possui a, com cerca de, segundo a Mineral Commodity Summaries 2025, mas ainda não domina odos 16 elementos economicamente viáveis. A, líder mundial, concentra 49% das reservas e controla todo o ciclo, da extração à fabricação de produtos de alta tecnologia. Por esse motivo, desperta o interesse dos Estados Unidos, e é um fator central nasobre as recentes tarifas extras impostas pelo governo de Donald Trump a diversos países, inclusive ao Brasil.

Estudo mapeia regiões promissoras sem a necessidade de perfurações, com o uso de plantas bioindicadoras, capazes de acumular elementos de terras raras Marcelo Barcellos da Rosa/Divulgação/Cidades

Barcellos alerta que a exploração é complexa e de alto custo. “As áreas mapeadas estão em locais de difícil acesso, e a separação química dos elementos é um gargalo tecnológico”, diz. O processo exige infraestrutura, domínio técnico e gestão ambiental rigorosa, já que minerais como a monazita podem conter traços de tório e urânio.

Os desafios incluem, ainda, a ausência de uma cadeia produtiva integrada. “O Brasil precisa investir em tecnologia para ir além da exportação de matéria-prima. Sem isso, a riqueza do subsolo continuará beneficiando outros países”, observa.

Para o coordenador da pesquisa, o momento é de cautela e continuidade científica. “Estamos apenas na ponta do iceberg, com uma colher na mão. Ainda é preciso entender a magnitude das reservas e o impacto ambiental. A etapa seguinte depende de políticas públicas que transformem conhecimento em soberania”, conclui Barcellos.

A pesquisa gaúcha pode marcar um ponto de inflexão. Historicamente, o Brasil foi líder na produção de monazita no início do século XX, mas perdeu protagonismo ao priorizar o urânio. Agora, Caçapava do Sul surge como símbolo de um possível reencontro com essa vocação.

Geoparque Caçapava 500 milhões de anos em áreas de grande beleza cênica e alta relevância ecológica, como as Pedras das Guaritas e a Serra do Segredo. Aliada a isso, está a presença, nos sedimentos de seus arroios, de fósseis de animais extintos da megafauna, em especial as preguiças-gigantes. O município, aliás, tem características geológicas e naturais que levaram a Unesco a reconhecer, em 2023, ocomo um Geoparque Mundial, pelas rochas sedimentares marinhas e continentais de mais deem áreas de, como as. Aliada a isso, está a presença, nos sedimentos de seus arroios, de fósseis de animais extintos da megafauna, em especial as

O projeto avança em paralelo a discussões internacionais sobre dependência tecnológica e segurança energética. Nos próximos anos, os resultados das análises em Caçapava poderão indicar se o Brasil tem condições de entrar, de forma sustentável, no seleto grupo de países que controlam os minerais críticos da economia verde.