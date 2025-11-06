Passo Fundo anuncia programa com investimento de R$ 500 milhões

O prefeito Pedro Almeida lançou, nesta quinta-feira (6), o Acelera Infraestrutura, considerado o maior pacote de obras da história de Passo Fundo, que reúne investimentos estratégicos previstos para o período de 2025 a 2028. Serão mais de R$ 500 milhões aplicados em infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, segurança e lazer, beneficiando todas as regiões da cidade.

O novo programa reúne obras em execução e próximos projetos em diferentes frentes, com valores estimados de R$ 154 milhões já em andamento e R$ 312 milhões a serem executados nos próximos anos.

O Acelera Infraestrutura reforça o modelo de gestão que combina planejamento, responsabilidade fiscal e capacidade de entrega. Nesta quinta-feira, o município encaminhará à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza a contratação de um financiamento de até R$ 150 milhões, para complementar os recursos necessários para as obras anunciadas.

Pedro destacou que o programa reflete o planejamento e a capacidade de investimento do município. Nos últimos anos, foram investidos pela Prefeitura cerca de R$ 50 milhões por ano em ações que beneficiam diferentes áreas. “Passo Fundo vive um momento histórico de expansão. O Acelera Infraestrutura é o resultado de uma gestão que planeja, investe e entrega. Estamos falando de obras que vão impactar diretamente o dia a dia das pessoas e preparar a cidade para o futuro”, afirmou.

Os dados reforçam o ritmo de crescimento de Passo Fundo na última década. Entre 2012 e 2022, a população passou de 184 mil para 214 mil habitantes (+18%), segundo o IBGE. O Produto Interno Bruto (PIB) mais que dobrou, saltando de R$ 5,95 bilhões para R$ 12,55 bilhões (+110%), e o orçamento municipal teve um aumento expressivo de R$ 360 milhões para R$ 1,27 bilhão (+254%).