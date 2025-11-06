Seis cidades do Vale do Paranhana se unem contra pedágios

As Câmaras Legislativas dos seis municípios do Vale do Paranhana uniram-se em posição contrária à instalação das novas praças de pedágio anunciadas recentemente pelo governo do Estado. Uma reunião esta semana definiu a criação de uma Frente Parlamentar e organizou ações práticas que serão executadas em defesa dos cidadãos e municípios impactados pelas novas cobranças.

O encontro foi realizado na Câmara de Vereadores de Taquara e contou com a presença do presidente do Legislativo taquarense, Telmo Vieira, e dos colegas de casa Guido Mário e Everton Rosa; do presidente da Câmara de Igrejinha, Maxwel de Matos; da presidente da Câmara de Três Coroas, Luciana Fogaça; do presidente da Câmara de Rolante, Luan Cardoso, e do vereador Neco (Valdemir Gomes Gonçalves); do presidente da Câmara de Parobé, Henrique Rafael dos Santos; e dos representantes do Legislativo de Riozinho, o presidente João Carlos Angeli, o vice-presidente Samuel Fernando dos Santos e o vereador Jonathan Ferreira. Os parlamentares apontam que a competitividade das empresas, o turismo e a circulação entre as cidades interligadas podem ser prejudicados com a instalação das praças de pedágio, elevando o custo de vida da população e dificultando o desenvolvimento regional.

A principal medida inicial será a realização de uma a udiência pública , marcada para o dia 29 de novembro , em Taquara . Com apoio e participação dos vereadores dos seis municípios, também serão convidados representantes dos poderes executivos, vereadores de cidades vizinhas, deputados e secretários de Estado.

Além disso, será redigida uma moção de apelo, que será protocolada nas seis Câmaras para aprovação já na próxima semana. Também está em andamento a mobilização para o preenchimento da Consulta Popular e a organização de uma força-tarefa de articulação com municípios limítrofes e das proximidades e deputados estaduais. Antes da audiência, será realizada uma reunião aberta para vereadores no dia 12 de novembro, às 19h, também em Taquara, com o objetivo de alinhar e fortalecer as ações conjuntas.

O Bloco 1 de concessões rodoviárias do Rio Grande do Sul abrange rodovias como ERS-239, ERS-115, ERS-235, ERS-020, ERS-486 e a futura ERS-010, com previsão de 23 pontos de cobrança automática e R$ 6,4 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos. A consulta pública está aberta, e o edital deve ser publicado em 2026, com leilão no mesmo ano e operação iniciando em 2027.