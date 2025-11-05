Encruzilhada do Sul prevê redução de salário do prefeito e servidores

Em meio à crise econômica que afeta todos os níveis de governo, a prefeitura de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê medidas de contenção de despesas e redução temporária dos salários de agentes políticos da gestão. O objetivo é preservar o equilíbrio financeiro do município e assegurar a continuidade dos serviços públicos, de acordo com justificativa do Executivo.



A proposta estabelece a redução de 20% nos vencimentos do prefeito, secretários municipais e servidores com cargos em comissão que recebem acima de R$ 4 mil. Se aprovada, a medida terá validade de até 60 dias, com uma reavaliação agendada para janeiro.

Segundo o prefeito Benito Paschoal, a iniciativa tem caráter pedagógico. “O setor público precisa dar o exemplo. É preciso eficiência e equilíbrio para que possamos continuar oferecendo serviços de qualidade à população. Enfrentamos uma crise sem precedentes, mas é com união, responsabilidade e trabalho que vamos garantir que Encruzilhada do Sul siga avançando”, afirmou Benito.



A administração justifica a necessidade de ajustes citando o cenário nacional, que impacta diretamente as finanças municipais. A recente alteração na isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais, embora positiva para o trabalhador, deve reduzir os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A estimativa é que a mudança gere uma diminuição de R$ 6 bilhões anuais no FPM distribuído aos municípios brasileiros.



