Encantado ganha hub para educação e resiliência climática

A cidade de Encantado, no Vale do Taquari, irá inaugurar na próxima sexta-feira (7) um novo projeto que envolve inovação, educação e adaptação climática, o Encanta Hub. A iniciativa tem como premissa fortalecer e estimular a capacidade das comunidades de enfrentar crises e mudanças climáticas – frequentes na região –, oferecendo formação e oportunidades para crianças, adolescentes e educadores, além de lideranças locais. O espaço servirá como contraturno escolar e contará com diversas oficinas e cursos, como de tecnologia e sustentabilidade. Em momentos de emergência climática, o hub poderá servir como gabinete de crise, acolhendo famílias e articulando respostas rápidas com o poder público.

Como forma de tornar o município resiliente às intempéries climáticas, a secretária de Educação, Stéfanie Casagrande, conta que o projeto foi oficializado após as intensas enchentes atingirem o Estado nos meses de setembro de 2023 e maio de 2024, especialmente na região do Vale do Taquari, que ficou devastada.

“Pós-enchente de 2023, nós viemos visitar o antigo prédio da Univates (Universidade do Vale do Taquari), inativo desde 2013. Nós fomos visitá-lo porque tivemos uma escola de educação infantil, que é próxima aqui do prédio, que foi muito atingida (pelas enchentes) e nós sabíamos que não iríamos conseguir voltar para o prédio original logo. Então, em janeiro de 2024 nós conseguimos a cessão do prédio e solicitamos ao Instituto Helda Gerdau o financiamento para uma reforma inicial do prédio, para que ele pudesse ser transformado no nosso centro de inovação”, diz.

O local possui três mil metros quadrados e atenderá, inicialmente, 120 alunos das escolas municipais de ensino fundamental Batista Castoldi, Érico Veríssimo e Mundo Encantado, além do Centro Municipal de Educação. A secretária explica que os estudantes são de turmas de 6º ao 9º anos e terão oficinas de tecnologia, turismo, sustentabilidade e empreendedorismo. As aulas iniciarão em 2026 e serão ministradas por educadores da Rede Calábria, apoiadora do projeto.

No local também serão oferecidos cursos e capacitações em educação climática, gestão de risco e prevenção de desastres para educadores e lideranças locais, funcionando como um centro de referência em resiliência. “O trabalho da sala de resiliência será de monitoramento de todo o rio Taquari e seus afluentes. A ideia é que se trabalhe em regime de colaboração com os outros municípios, tentando encontrar soluções para prevenir, criar alertas e para formar a comunidade também para esses momentos de crise que vão acontecer, nós sabemos”, avalia Stéfanie.

Além de servir como gabinete de crise durante emergências climáticas, o espaço funcionará como centro de monitoramento, com recursos para acompanhar as previsões e alertas climáticos para a região. “Todos os espaços aqui vão servir à comunidade diariamente e num momento de catástrofe vai servir de apoio. Por aqui também será possível receber e armazenar doações, porque o prédio é muito grande, e ele tem espaço também para nós podermos distribuir essas doações”, pontua.

O Encanta Hub conta com apoio do programa filantrópico RegeneraRS, desenvolvido em parceria com a Rede Calábria e a prefeitura municipal, com investimentos de R$ 1 milhão. O programa promove soluções inovadoras e mudanças sistêmicas, articulando sociedade civil, organizações, setor privado e poder público em prol da regeneração social, econômica e ambiental do Estado. O hub está localizado no bairro São José e a inauguração do espaço ocorre às 16h desta sexta-feira (7).