Festival de Música de Teutônia deve ter a participação de 300 jovens

Entre os dias 19 e 23 de novembro, o 6º Festival de Música de Teutônia reunirá cerca de 300 jovens instrumentistas de diversas regiões do Sul do país. O evento, sediado no Colégio Teutônia, oferece cursos, oficinas e apresentações artísticas gratuitas, reafirmando-se como uma das principais iniciativas de formação musical do Vale do Taquari e do Rio Grande do Sul.

Além da programação pedagógica e cultural, o festival mais uma vez conta com a acolhida das famílias da comunidade escolar, que auxiliam na hospedagem dos participantes. A diretora do Colégio Teutônia, Fabiane Dentee Wommer, destaca a importância desse gesto solidário. “Muitas famílias da comunidade escolar têm desempenhado papel fundamental ao receber os instrumentistas durante o Festival de Música de Teutônia. Contamos com esse apoio novamente na 6ª edição do evento”, afirma. As famílias interessadas em acolher participantes podem contatar a recepção da escola para se voluntariar.

O Festival de Música de Teutônia oferece 16 cursos gratuitos, conduzidos por 19 professores convidados de diferentes regiões do Brasil. As manhãs e tardes serão dedicadas às aulas e oficinas, totalizando cerca de 25 horas de formação musical. À noite, o público poderá prestigiar apresentações abertas e gratuitas, incluindo recitais, grupos instrumentais e grandes formações musicais.

Os cursos abrangem instrumentos como flauta transversal, clarinete, violino, guitarra, contrabaixo elétrico, bateria, teclado e acordeon, além de canto coral.