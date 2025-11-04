Avião que ficou ilhado em 2024 na Capital é levado para Panambi

O avião cargueiro Boeing 727-200, que em 2024 ficou ilhado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, durante a histórica enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, foi levado esta semana para a cidade de Panambi. Ele foi doado ao Museu Militar Brasileiro, onde ganhará uma nova utilidade. O transporte foi finalizado na segunda-feira (4).

O modelo era o último em utilização no Brasil e era da Total Linhas Aéreas. Em 3 de maio, a pista do terminal foi tomada pela água e a aeronave teve quase toda a parte do trem de pouso coberta. Após uma avaliação feito por técnicos foi constatado que ele não teria mais condições de voar. Com isso, foi tomada a decisão de ser doado ao museu da cidade do Norte gaúcho.

Cargueiro da Total Linhas Aéreas foi tomado pela água Giulian Serafim/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O transporte foi realizado em parte, em uma grande operação que levou dois dias até chegar ao município. Lá, ele será remontado, para permanecer com as características originais. A projeção é que o avião cargueiro ganhe destaque no Museu Militar. A ideia é que ele se transforme em um restaurante temático, mas a definição deve ocorrer nos próximos meses.